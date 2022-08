California declara estado de emergencia por brote de viruela del mono

Los casos, muertes y hospitalizaciones de covid-19 están aumentando en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con más de dos tercios de los estadounidenses que han dado positivo en los exámenes.

Pero por qué pasa esto cuando ya nos hemos vacunado y aplicado la vacuna del refuerzo.

Durante la videoconferencia “Estamos vacunados. Nos pusimos la vacuna de refuerzo, entonces,¿por qué nos enfermamos de covid?”, organizada por Ethnic Media Services, expertos médicos expusieron que si se toma en cuenta que la subvariante de Omicrón, BA-5 es responsable del 78% de las infecciones, la pregunta es si esta cepa es más contagiosa.

El doctor Ben Neuman, profesor de biología y jefe de virología del Global Health Research Complex de la Universidad Texas A&M, dijo que Omicrón de repente tuvo 15 mutaciones, y las nuevas subvariantes, 17 o 18 mutaciones, y algunas de ellas son parte del rebrote.

“Como resultado nos gustaría que nuestro sistema inmune las reconociera. Nuestro cuerpo limpia todo lo que puede y lo que queda son las más difíciles de derribar”.

Dijo que lo que saben de los estudios animales, es que las variantes BA.4 y BA.5 causan más enfermedad en los pulmones de los hámsters y les dificulta respirar, lo mismo que ha pasado en la gente.

“Los que podemos decir es que Ómicron y las subvariantes BA.4 y BA.5 evaden la inmunidad porque tienen muchos cambios en el punto exacto donde nos gustaría tenerla”.

Dejó en claro que lo que realmente importa para no contagiarte es cuánto te pusiste la última vacuna, no cuántas vacunas te has puesto. Por eso, dijo, es que algunas personas se han infectado, aún después de aplicarse todas las vacunas.

El doctor Neuman, quien se contagió de covid, dijo que él solo se quitaba la mascarilla para comer durante el lunch; o en el avión a la hora de consumir una bebida o comer una galleta.

“En uno de esos momentos me contagié, y no había nadie tosiendo a mi alrededor. Como quiera que sea, me enfermé e infecté al resto de mi familia muy rápido después de que regresé”.

Así que basta con un pequeño lapso para contagiarse y hay muchos grandes lapsos afuera.

“El problema con este tipo de virus es que se extiende antes de que los síntomas comienzan, y esencialmente son un efecto secundario, y va a continuar cambiando para evadir la inmunidad”.

Agregó que no hay una fuerza que haga que se vuelva más débil.

“Quizá eso lo veremos dentro de 10,000 o 20,000 años, y diremos que no era un virus tan malo, pero por ahora no se ve bien”.

El doctor Peter Chin-Hong, decano asociado de campus regionales de la Universidad de California en San Francisco, especializado en el tratamiento de enfermedades infecciosas, dijo que hay varias teorías sobre por qué algunas personas no se contagian de covid.

“Hasta ahora no hemos descubierto ningún código secreto que haga que alguien sea súper inmune. Lo hemos visto en otras enfermedades con algunas personas que son genéticamente resistentes como en el caso del VIH. Encontrar que ciertas personas son inmunes, nos permitiría crear medicinas para hacer a otras más resistentes a la infección”.

Explicó que la segunda razón para no enfermarse de covid en un mismo hogar, donde algunos se contagian y otros no, tiene que ver con el comportamiento y que tal vez algunos en esa familia toman más precauciones.

“La tercera razón puede ser inmunológica, entre más tiempo haya pasado que te vacunaste, estás más vulnerable. Y en una casa tenemos diferentes grupos de edades, y algunos tienen el refuerzo y otros no”.

Y añadió que la cuarta razón puede ser que algunas personas se enfermaron y no supieron.

“Sabemos que covid puede causar una infección asintomática. Pero la probable razón para no haberse enfermado se reduce a la inmunología. Algunas personas están más protegidas que otras”.

El doctor William Schaffner, profesor de medicina de la Universidad de Vanderbilt, dijo que la primera razón tiene que ver con que la covid no es el único virus respiratorio que anda suelto.

“El verano pasado y este verano hemos tenido un repunte de infecciones del virus sincitial respiratorio (RSV) que ha impactado a niños y adultos, y tenemos otros resfriados comunes que pueden causar garganta irritada y que infectan a las personas”.

En conclusión, enfatizó que si saliste negativo al examen de covid, y tienes síntomas, puedes tener otro virus.

Pero hizo ver que otra razón más anecdótica tiene que ver con que los exámenes rápidos tienden menos a darte un resultado positivo de la subvariante BA.5.

“Como el doctor Hyung dice, el número de infecciones reales que hay afuera son muchas más de las que contamos. Esa es una de las razones por las que los CDC se enfocan en el número de hospitalizaciones por covid para medir si estamos ante un problema de salud público