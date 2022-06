Sebastian Vettel le da la bienvenida a pilotos homosexuales en la Fórmula 1

La revista Attitude, que desde hace décadas otorga visibilidad a aquellos temas que afectan de forma especial a la comunidad LGBTO, recibió en su nueva edición al piloto de automovilismo Sebastian Vettel, uno de los pocos deportistas heterosexuales, pero ni mucho menos el primero, que despliega su fotogénica sonrisa en la portada de la prestigiosa cabecera británica.

Has an #F1 driver ever appeared on the front cover of the award-winning #LGBTQ+ magazine #Attitude? No. Well, not ’til now. The latest issue is available at all good UK newsagents, & it contains a brilliant & unmissable 9-page feature interview with Seb Vettel. #Pride #PrideMonth pic.twitter.com/cn2lu7AJsZ