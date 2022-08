Edinson Cavani jugará en el Valencia español

Fue noticia el triunfo 2-1 del Manchester United frente a Liverpoo FC en Old Trafford y también llamó la atención la suplencia de Cristiano Ronaldo en El Clásico de Inglaterra. Muchos sugieren que es un mensaje del entrenador, mientras que él prefirió explicar los motivos para dejar en la banca al portugués.

Contra todo pronóstico el Manchester United sorprendió al equipo de Jürgen Klopp con un golazo de Jadon Sancho y Marcus Rashford. Sin embrago, en la previa saltaron las alarmas al ver que CR7 era suplente ya que el tridente de ataque fue formado por Sancho, Rashford y Elanga. Detrás de ellos estaba el portugués Bruno Fernandes.

Tras culminar el partido, Erik ten Hag explicó la suplencia del atacante portugués: “Sabemos que Liverpool es un muy buen equipo con posesión y necesitamos presionarlos, haciéndolo fuera del bloque, por lo que necesitamos mucha energía. Además, en transición podemos ganarles, por eso iniciamos con Elanga, Rashford y Sancho al frente”, comentó para Sky Sports.

