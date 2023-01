Dibu Martínez va al espacio: Innova Space lanzará un picosatélite con su nombre

Leo Messi se tomó el tiempo para despedir “un año que jamás podrá olvidar” puesto que finalmente logró conquistar la Copa del Mundo, algo que considera, no pudo haber logrado sin el apoyo de su “familia maravillosa” y sus amigos. También agradeció a sus seguidores que lo alentaros y bancaron en este 2022.

A pocas horas para finalizar el años, el capitán de la selección Argentina compartió en su cuenta de Instagram, una foto junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en el que escribió un extenso mensaje valorando lo bueno que fue este año y agradeció a sus seguidores por no dejarlo en el suelo cada vez que cayó.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, inició diciendo el delantero del Paris Saint-Germain (PSG).

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, agregó el astro argentino.

Por último, Leo Messi indicó que espera el 2022 “haya sido también maravilloso para todos” y no quiso despedirse sin desearle a sus fanáticos que el 2023 venga cargado de “toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices”.

