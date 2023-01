Arrestan a futbolista profesional con 100 kilos de cocaína en el aeropuerto París-Charles de Gaulle

Símbolo del fútbol italiano de finales de los 80 y los 90, el antiguo delantero Gianluca Vialli falleció a los 58 años debido a un cáncer de páncreas, anunció este viernes la Sampdoria, uno de sus antiguos clubes.

Vialli, que también jugó en la Juventus y en el Chelsea, fue diagnosticado en 2017. En la Eurocopa disputada en 2021 ejerció de ayudante de su antiguo compañero en la Sampdoria, Roberto Mancini, llevando a la selección italiana al título en Wembley.

«Te recordaremos como un chico y un delantero centro implacable», escribió la Sampdoria en su página de internet.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.



