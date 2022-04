Mantenerse hidratado puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, según un nuevo estudio

El café sin azúcar es una bebida saludable que puede ofrecer múltiples beneficios para tu cuerpo. Beber café regularmente en cantidades moderadas es bueno para la salud del hígado. Puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas y ayudar a quienes ya tienen algún grado de daño hepático.

1. Menos riesgo de cáncer de hígado

La American Cancer Society señala que estudios en años recientes encuentran que el café puede reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de hígado.

El café tiene cientos de compuestos biológicamente activos que incluyen cafeína, flavonoides, lignanos y otros polifenoles. “Se ha demostrado que estos y otros compuestos del café aumentan el gasto energético, inhiben el daño celular, regulan los genes involucrados en la reparación del ADN, tienen propiedades antiinflamatorias e inhiben la metástasis, entre otras actividades”, comparte la American Cancer Society.

2. Menor riesgo de enfermedad hepática

Beber café diariamente puede reducir el riesgo de enfermedad hepática. El efecto protector máximo del café en el hígado se observa en alrededor de 3 a 4 tazas al día, según un estudio publicado en la revista BMC Public Health.

En comparación con los no bebedores de café, los bebedores de café muestran un 21% menos de riesgo de enfermedad hepática crónica; 20% menos de esteatosis, una forma agresiva de enfermedad del hígado graso no alcohólico; y un 49% menos de riego de muerte por enfermedad hepática crónica.

En los pacientes con enfermedad hepática, British Liver Trust señala que el consumo de café puede retrasar la progresión de la enfermedad.

3. Puede reducir el riesgo de fibrosis hepática

British Liver Trust también comparte que el consumo regular y moderado de café reduce el riesgo de fibrosis, una enfermedad que hace que se forme tejido cicatricial dentro del hígado.

4. Menor riesgo de cirrosis

El café puede reducir el riesgo de cirrosis, una etapa tardía de la fibrosis. WebMD refiere que en estudio, investigadores encontraron que beber 2 tazas al día reducía las probabilidades de cirrosis en un 44% y 4 tazas al día las reducían en un 65%.

5. Prevención del hígado graso no alcohólico

“El café es especialmente útil cuando se trata de la enfermedad del hígado graso no alcohólico”, dice la Dra. Jamile Wakim-Fleming, especialista en hígado a través de Cleveland Clinic.

El café puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico, una afección en la que se acumula grasa en el hígado.

En las personas que ya tienen hígado graso no alcohólico, el consumo regular de café reduce las probabilidades de desarrollar cirrosis.

6. Ralentiza la hepatitis C

Cleveland Clinic señala que existe evidencia que indica que el café puede ser beneficioso para las personas con hepatitis C, un virus que infecta el hígado y puede provocar cirrosis y cáncer de hígado.

Cuánto café beber para proteger el hígado

Una revisión sobre consumo de café y sus beneficios para la salud del hígado publicada en 2018 en Gene Expression The Journal of Liver Research se sugiere el consumo de dos a cuatro tazas (aproximadamente 8 oz cada una). También se aconseja no endulzar el café para evitar el consumo excesivo de calorías de carbohidratos. Una taza de café negro tiene menos de 5 calorías y no tiene grasa