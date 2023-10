Láser diodo: nueva apuesta en odontología

El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y con la fecha es importante recordar la detección temprana de esta enfermedad.

Para evitar letalidades, la ciencia ha avanzado mucho demostrando que cada vez son más precisas las técnicas que permiten realizar un diagnóstico a tiempo, el cual es fundamental para aumentar las posibilidades de que las mujeres superen la enfermedad.

Seguramente, has escuchado sobre las dos técnicas de diagnóstico por imagen más extendidas: la mamografía y la ecografía mamaria; pero, ¿en qué se diferencian?

De acuerdo con la ginecóloga y obstetra, Mairena Méndez, la principal diferencia se encuentra en los métodos tecnológicos que usan. La ecografía mamaria se basa en ondas de ultrasonido y se usa para diagnosticar. En cambio, la mamografía utiliza rayos X para la detección precoz del cáncer de mama, lo que también sirve de diagnóstico.

«La mamografía puede ser digital o standard (con placas) y es el estudio más útil para detectar precozmente el cáncer de mama, que se realiza mediante la utilización de bajas dosis de radiación ionizante (rayos X) en proyección medio-lateral y cráneo-caudal de ambas mamas», explicó.

En cuanto a la ecografía de mamas dijo que es una prueba de imagen no invasiva y totalmente indolora que detecta lesiones o tumores que la mamografía no distingue a través del uso de ultrasonidos para formar una imagen de la estructura de las mamas.

«Esta exploración no duplica la información obtenida en una mamografía, sino que es una evaluación complementaria y es particularmente útil para distinguir las lesiones sólidas de las quísticas», apuntó.

Agregó que «estás permiten detectar cánceres mamarios que no son visibles en la mamografía y es una excelente técnica de guía para la realización de biopsias de la mama. No supone ningún riesgo para la salud de las mujeres debido a que no requiere ninguna exposición a radiaciones».

Méndez señaló que la mamografía está considerada como el principal instrumento de diagnóstico precoz del cáncer de mama porque no solo sirve para detectar la enfermedad sino para diagnosticar, evaluar y llevar un seguimiento de las personas que han padecido la enfermedad

«La mamografía es la técnica de imagen mejor estudiada y la única que ha demostrado disminuir la mortalidad. Sin embargo, es importante saber que, incluso en las mejores circunstancias, la mamografía puede pasar por alto hasta el 15 % de los cánceres de mama subyacentes», aseguró.

Recomendaciones

Si nunca ha presentado signos o síntomas de cáncer de seno se sugiere que la mamografía se realice, al menos, cada dos años entre los 40 y 49 años, y una vez al año las mujeres mayores de 50, siempre y cuando no se cuente con antecedentes familiares, no haber recibido radioterapia antes de los 30 años, ni presentar mutación genética que aumente el riesgo del cáncer.

La especialista detalló que las mujeres con alto riesgo de padecer cáncer de mama se deben realizar la mamografía cada año a partir de los 30, pero no antes de los 25 años en los siguientes casos: mujer con mutación genética o tener un pariente en primer grado con una mutación BRCA 1 y BRCA 2.

«El uso rutinario de la mamografía ha comprobado que se reduce en un 33 % la mortalidad por cáncer de mama, si se realiza al menos cada dos años entre los 40 y los 50 años y, luego, una vez al año después de los 50. El realizarla anual en mujeres entre 50 y 79 años reduce la mortalidad por cáncer de mama en 37 %, y desde los 40 años disminuye el riesgo global en un 5 %», dijo.

Cabe señalar que si tienes 20 años o más, la sugerencia es que te auto examines los pechos una vez al mes (décimo día del inicio de la menstruación) o asistir a las revisiones ginecológicas cada año para la realización del examen físico de mama.

En caso de que llegues a sentir bultos en los senos asiste al médico para una evaluación. Si estás embarazada o en período de lactancia la ecografía mamaria es el método indicado para detectar posibles problemas mamarios.

Si deseas pasar consulta con la ginecóloga y obstetra Mairena Méndez puedes visitarla en su clínica ubicada en el Instituto de Ojos sucursal Escalón, en el segundo nivel, local 7, sobre la 83.a avenida sur y calle Juan José Cañas, en la colonia Escalón. Puedes agendar cita al 7309-6966.

¿Qué es el cáncer de mama?

Es el crecimiento acelerado y desenfrenado de las células malignas del tejido mamario. Se pueden identificar diferentes tipos. Uno se produce cuando se ven afectados los conductos por los que se transporta la leche o los lobulillos donde se produce la leche y el tejido adiposo (grasa).

¿Cómo debo prepararme para la realización de la mamografía?

No existen restricciones en las dietas

Se recomienda presentarse con una vestimenta holgada y sin joyería

No aplicarse en la zona axilar talcos, desodorantes o cremas

Es importante presentar los estudios previos de mama que se hayan realizado para poder establecer comparaciones con el estudio actual

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...