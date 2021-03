Día Mundial del Agua: qué beneficios tiene y cuántos litros hay que tomar por día

Ejercitarse en casa es quizá la alternativa más viable que tenemos actualmente para mantenernos físicamente activos en vista del confinamiento sanitario por el Covid-19. No obstante, como indica Stylist, motivarse para ejercitar en el hogar no siempre es sencillo.

Sin embargo, sí es posible, e indispensable si quieres cuidar de tu cuerpo entretanto dure la cuarentena. En este caso, hay tres estrategias que puedes aplicar que probablemente te impriman motivación y fuerzas para ejercitar.

1. No pienses mucho, ¡ponte en marcha!

Muchas veces, las personas que quieren hacer ejercicio nunca empiezan porque pasan el tiempo buscando el momento y escenario ideales para ello, lo que tiende a llevarlas a posponer el entrenamiento indefinidamente hasta que ya no quieren hacerlo.

Cuando esto sucede, es importante indicar que es difícil que se presente un escenario completamente perfecto para el ejercicio. Siempre habrá alguna que otra variable que te distraiga o incluso que reduzca tu rendimiento.

No obstante, es una situación que debes aprender a sobrellevar para poder empezar a hacer ejercicio en tu hogar. Con el pasar del tiempo te darás cuenta de que ponerse en marcha desde el principio habría sido lo más adecuado.

2. Visualiza tu vida sin el ejercicio

Es indudable que una vida sedentaria trae consigo riesgos y peligros de salud a mediano y largo plazo. Que los efectos de no hacer ejercicio no se perciban mucho en el presente no significa que no vayan a manifestarse en una época posterior.

Visualizarte a ti mismo en un futuro donde no has ejercitado puede convencerte de lo saludable que es tener un estilo de vida activo, y de cómo ayuda a que tu calidad de vida no se vea tan afectada a medida que entres en la tercera edad.

En el fondo, se trata de un ejercicio de empatía con nuestro yo de unos 5, 10 o 20 años en el futuro. Es un momento en que evaluamos qué tipo de vida queremos tener más adelante.

3. Piensa en el corto plazo

Pensar en el largo plazo puede ser intimidante para algunas personas, que quizá no se sienten capaces de sostener una rutina de este tipo a lo largo de su vida, por lo que deciden no empezarla en primer lugar.

En vez de pensar en el largo plazo, ¿por qué no piensas en cómo terminar la siguiente sesión? Al concentrarte rutina a rutina podrías sentirte menos presionado y perezoso, lo que puede contribuir a que hagas del ejercicio un hábito prolongado.

Con estas 3 estrategias podrías conseguir la motivación suficiente para hacer ejercicio, y tener un estilo de vida más activo en el transcurso de la cuarentena, lo cual será positivo para tu bienestar físico y emocional en el corto, mediano y largo plazo.