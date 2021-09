Descubre síndrome anal inquieto, una secuela más por COVID-19

“Por mi mente nunca había pasado morirme, hasta días después de haber empezado el tratamiento contra el Virus del Papiloma Humano. Quería desaparecer del mundo, ya no le encontraba razón a vivir”.

Así relata una joven tica, de 22 años, lo que pasó por su mente hace aproximadamente tres meses, al enterarse que la habían contagiado del Virus del Papiloma Humano (VPH) y verse obligada a someterse a un tratamiento con químicos.

La mujer -a quien para efectos de este artículo llamaremos Mariana para proteger su identidad-, se consideraba una joven como cualquier otra, que dividía su tiempo trabajando y estudiando en la Universidad de Costa Rica la carrera de Historia. Por ende, jamás imaginó que a su edad iba a recibir este diagnóstico, pues afirma que siempre había sido “una persona muy sana sexualmente”.

Además, Mariana pensaba que por ser tan joven no se iba a contagiar; sin embargo, el virus llegó para dar un giro a su vida.

Todo comenzó un día en el que regresaba de su trabajo, en San José, luego de sentir unas molestias e incomodidades en el área genital. Al llegar a su casa se percató de que tenía unas lesiones, un tipo de verrugas y no entendía qué estaba pasando, pues nunca le había ocurrido algo similar.

Entonces llamó al ginecólogo para que la atendiera de emergencia. Se tomó unas fotos de las lesiones para poder mostrárselas al especialista y ya en el consultorio el médico le confirmó su diagnóstico.

“En ese momento lo primero que pensé era que me iba a morir, tenía ganas de llorar, mucha frustración. Yo decía: ‘¿por qué a mí me pasa esto?, ¿quién me contagió?, ¿qué va a pasar con mi vida?’; y sentía mucha culpa de que tal vez no me cuidé lo suficiente, porque las personas con este virus pueden desarrollar cáncer de cérvix y esa era mi preocupación”, explica.

Mientras lidiaba con lo que define como un balde de agua fría, el especialista le dijo que la tenía que intervenir en ese mismo momento. Ella accedió, pues quería “curarse” de inmediato.

Minutos después de aquella advertencia médica experimentó un dolor físico que nunca había sentido. Le estaban aplicando un químico que se utiliza para quemar las verrugas genitales.

“Imagínese que yo un día antes tenía una vida normal. Llego, me dicen que tengo VPH y que es importante tratar de una vez. Entonces me aplican un químico que me quema no solo las verrugas, sino que también la piel y eso chima mientras la piel no cicatrice y no sane”, detalla.

Fue así como comenzó lo que Mariana llama “su nueva vida”: con frecuencia debía ir a que le aplicaran el químico, pues si bien podía esperar entre sesión y sesión más tiempo, ella quería estar bien lo más pronto posible.

No obstante, esto provocó que se le quemara toda el área genital.