Cómo el jugo de limón ayuda a prevenir y eliminar los cálculos renales

La mejor manera de prevenir los cálculos renales es beber mucha agua. Beber jugo de limón mezclado con agua es una bebida que Harvard Health como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) también sugieren como opción para ayuda a prevenir y eliminar los cálculos renales.

De acuerdo al NHS, beber mucha agua para ayudar a diluir las sustancias en la orina que conducen a los cálculos. También sugiere jugo de limón diluido en agua, evitar las bebidas gaseosas y no comer demasiada sal.

Cómo se forman los cálculos renales

Harvard Health explica que los cálculos renales se forman cuando ciertas sustancias químicas se concentran lo suficiente en la orina para formar cristales. Los cristales se convierten en masas más grandes (piedras). Estas piedras suelen causar dolor cuando se atascan en el tracto urinario y bloquean el flujo de orina.

La mayoría de los cálculos se producen cuando el calcio se combina con el oxalato. También se pueden formar a partir del ácido úrico.

Algunos son como granos de arena y en casos raros, pueden crecer hasta alcanzar el tamaño de una pelota de golf, señala el NHS.

Cómo ayuda el jugo de limón a prevenir y eliminar los cálculos renales

Los limones contienen citrato, que es un químico que previene la formación de cálculos de calcio. El citrato también puede romper piedras pequeñas, permitiéndoles pasar más fácilmente, comparte Healthline.

Media taza (4 onzas) de jugo de limón puro por día o 32 onzas de limonada preparada proporcionan aproximadamente la misma cantidad de ácido cítrico que la terapia farmacológica con citratos, según UW Health, de la Fundación de la Universidad de Wisconsin.

“El ácido cítrico es protector; cuanto más ácido cítrico en la orina, más protegido se está contra la formación de nuevos cálculos renales”, publica UW Health.

El ácido cítrico hace que la orina sea menos favorable para la formación de cálculos. Evita que las piedras pequeñas se conviertan en “piedras problemáticas” cubriéndolas y evitando que otro material se adhiera y se acumule sobre las piedras.

El ácido cítrico, que no debe confundirse con el ácido ascórbico (vitamina C). Demasiada vitamina C puede tener efectos negativos. Harvard comparte que algunos estudios han demostrado que las personas que toman altas dosis de vitamina C en forma de suplementos tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cálculos renales. Eso puede deberse a que el cuerpo convierte la vitamina C en oxalato.

Antes de consumir cualquier remedio casero, se debe consultar con el médico.

Por: Diario NY.