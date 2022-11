Twitter eliminó 1500 cuentas por prácticas inadecuadas y creará consejo de moderación de contenidos

En las redes sociales se han vuelto virales las imágenes de unos universitarios de la ciudad de Legazpi, en Filipinas, en las que aparecen luciendo unos peculiares cascos que les impiden copiarse de sus compañeros de aula durante los exámenes.

https://twitter.com/SenpaiLover6/status/1582334683387670528/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582334683387670528%7Ctwgr%5E8f9b83b0844581f4ca0ca4c01853d9dcaac90269%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F445823-cascos-anti-trampa-viraliza-redes

La idea de los sombreros ‘anti-trampa’ surgió a propuesta de su profesora de mecatrónica, Mary Joy Mandane-Ortiz, quien dijo a BBC que buscaba una forma divertida de garantizar «la integridad y honestidad» en sus clases.

Lejos de incomodarse por la propuesta de la docente, los estudiantes pusieron a prueba sus habilidades creativas y confeccionaron cascos con cartón, hojas, materiales reciclados, prendas de ropa e incluso cajas de huevo para presentarse con ellos a sus exámenes parciales los días 17 y 18 de octubre.

Exams anti-cheating hats go viral in #Philippines #Kawawa pic.twitter.com/4oJZapTehv

Según indicó Mandane-Ortiz, el método resulto «realmente eficaz». «El examen parcial, que era aterrador y estresante, se volvió divertido y colorido», señaló a medios locales. Asimismo, agregó que, a modo de recompensa, los alumnos recibieron dos puntos extra, si bien subrayó que «sigue creyendo que lo mejor es tener integridad, con o sin sombrero anti-trampa».

Teacher in Philippines asks engineering students to create their own anti-cheating headwear #memes #memesdaily pic.twitter.com/WnhFjfd8ix