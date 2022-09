Cinco trucos para sacarle máximo provecho a Waze

Foto: Cortesía

Los programadores de WhatsApp (perteneciente a la compañía Meta, calificada en Rusia como organización extremista) dejarán de crear versiones compatibles con el sistema iOS 10 e iOS 11, a partir del próximo 24 de octubre, según reporta el portal especializado WABetaInfo.

De acuerdo al portal, el servicio de mensajería lleva varios meses alertando a sus usuarios sobre esta situación, y les ha pedido actualizar el sistema operativo de sus equipos para poder seguir contando con el servicio.

Sin embargo, no todos los modelos de celulares son compatibles con las más recientes versiones de iOS. En este sentido, los dispositivos iPhone 5, modelo lanzado en 2012, y versiones anteriores no podrán continuar utilizando la aplicación al no poder actualizarse con iOS 12.

Según los reportes, la decisión de dejar de producir versiones de WhatsApp compatibles con ‘software’ antiguos fue tomada por los mismos ejecutivos de la firma, y tiene como objetivo seguir desarrollando nuevas funciones y características para mejorar la aplicación.