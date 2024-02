«Max» ya está disponible en El Salvador y Latinoamérica

Este 27 de febrero terminó la cuenta regresiva rumbo al lanzamiento de «Max», la nueva plataforma streaming de Warner Bros. Discovery que ofrecerá hasta 37,000 horas de contenido de HBO, DC, Cartoon Network, Discovery, Warner Bros. y Discovery Kids.

Este día se despide HBO Max para darle paso a esta nueva plataforma que incluye dentro de su catálogo a las series y películas del gigante de la televisión, como es el caso de Juego de Tronos, The Last of Us, Succession y Euphoria.

Otros atractivos que también se mantendrán en Max son las películas de Warner Bros. como la saga completa de Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory y películas tendencia como Barbie.

Buenas noticias para los fanáticos de DC Cómics, y es que podrán disfrutar de las series y películas de Batman, Superman y muchos otros personajes más como Flash, Blue Beetle, Joker, Harley Quinn, Peacemaker, Shazam y Aquaman.

Las novedades

En la nueva plataforma streaming han sido incluidos contenidos de Discovery con documentales y programas de la fascinante visión del mundo real, así como series de Discovery Home & Health.

Los capítulos de «Hermanos a la obra» y de Chip & Joanna Gaines también estarán disponibles en este espacio streaming que ha ampliado su catálogo cona la fusión entre Warner Bros. y Discovery.

Para los más pequeños del hogar se ha dispuesto de los programas de Cartoon Network y Discovery Kids.

«El lanzamiento de Max en América Latina abre nuevos caminos de crecimiento para la oferta multiplataforma de Warner Bros. Discovery, dando a las audiencias de la región una variedad de opciones para disfrutar de su contenido favorito. Max siempre tendrá una gran historia para ofrecer, para cada momento, cada emoción y para todos», expresó el presidente y director general de Warner Bros. Discovery Latinoamérica y US Hispanic, Fernando Medin, sobre el lanzamiento de la plataforma.

