VIDEOS | Noelia luce su retaguardia y sus piernas bailando en atrevido body de red

Jailyne Ojeda tiene ese encanto latino que atrae miradas y causa revuelo en redes sociales, algo que sin duda se potencializa aun más cuando la joven se decide compartir alguna candente publicación.

En esta oportunidad, la mexicana aprovechó su cuenta de Instagram para subir unas fotos y un video donde se le puede ver mostrando sus curvas en un jacuzzi, usando un bikini de hilo de la famosa marca Fashion Nova con el que arrebató suspiros.

“@fashionnova bikini FashionNovaPartner. Got you doing things you’ve never done before 💕”, tituló la modelo su publicación que hasta el momento cuenta con más de 276 mil corazones rojos.

Días atrás, Jailyne Ojeda también recibió toda clase de buenos comentarios al aparecer modelando sin maquillaje y con un ajustado vestido, en una serie de fotografías que quiso compartir con sus millones de seguidores.

