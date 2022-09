VIDEO | Rosalía tiene un noble gesto con joven salvadoreña que viajó a Colombia para ver su show

Niurka Marcos, polémica vedette, una vez más está dando de qué hablar. Y es que después de que el público votara en contra de ella para que saliera de La Casa de los Famosos, recientemente su nombre volvió a estar en controversia. ¿Qué hizo? Resulta que la ex pareja de Juan Osorio intentó besar a una conductora de televisión en plena transmisión en vivo. Sin embargo, fue rechazada.

Fue durante el programa Siéntese Quien Pueda, en donde Niurka Marcos protagonizó el incómodo momento.

Todo comenzó luego de que hablaran del beso que Bad Bunny le dio a uno de sus bailarines durante los MTV Video Music Awards 2022. Fue en ese momento cuando la vedette quiso imitar al intérprete e intentó besar a la conductora Alejandra Jaramillo.

La cubana se levantó de su asiento, se acercó a la conductora e intentó besarla. Sin embargo, la presentadora se negó y le pidió que no lo hiciera, pues si ella no quería nadie la podía obligar.

«Yo puedo hacer así, si me dan permiso”, dijo Niurka al intentar besar a la conductora.

“No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”, respondió Alejandra Jaramillo.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos comentaron positivamente para Niurka, aunque también hubo varias críticas a la ‘mujer escándalo’.

“Bien, mi Ale… No pueden obligarle a algo que no quiere”; “Feliz por ti, mi Alex, te amamos por ser así siempre”; “Esa señora en donde sea quiere mostrarse vulgar”, se lee entre las reacciones.

Finalmente, durante el programa y para cerrar el tema, Niurka dio su opinión sobre “la igualdad de géneros”:

“Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor en la humanidad. Estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir: por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras y no tienen que dar un beso. Mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria, cómo este hombre ha sufrido con su hijo, eso es lo que le tienen que dar, no a un beso”, sentenció.