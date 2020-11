VIDEO | En ropa interior con transparencias, Noelia invita a que la vean sin censura

Noelia no para de cautivar desde hace algún tiempo gracias a sus ardientes publicaciones de Instagram en donde sale con poca ropa y explotando sus atributos físicos.

En esta oportunidad, la intérprete de “Candela” se dejó ver en un video posando en ropa interior negra con transparencias, mientras pasa la cámara por su cuerpo para invitar a sus fans a ver su contenido sin censura en su sitio OnlyFans.

“ESTA NOCHE! Ven a verme a Only Fans ahora mismo. PODRAS VER TODO, TODO lo que no puedes ver aquí… Los espero ahora en mi cuenta de Only Fans. NO ESPERES MAS 😘💖”, aseguró la puertorriqueña en el clip que tiene más de 63 mil reproducciones.

https://www.instagram.com/p/CHG6ltoHQll/?utm_source=ig_embed

Por si no fuera suficiente, Noelia también les mandó muchos besos a sus fanáticos a través de otro video en el que su entallado enterizo hizo resaltar su impactante figura.