VIDEO | Danna Paola deja ver su ropa interior al bailar sensualmente, usando una máscara de conejo

Jennifer López y Ben Affleck están gozando de su luna de miel y desde que aterrizaron en París, los paparazzi no los han dejado a capa y espada. Pero se ha dicho de todo, desde que Ben está triste y canasado, hasta que al actor se le ha caído un diente.

El vídeo sobre la supuesta caída del diente se ha hecho viral y aquí les compartimos el TikTok.

El Niño Prodigio se confesó con Mezcalent y esto es lo que dijo sobre Jennifer López y Ben Affleck: Yo siempre le recomendé a ella que no se casara, que solamente hiciera así como una mímica, y más o menos como que lo hizo así porque ok, fue algo rápido, en Las Vegas, vamos a ver.

Hay personas en la vida que no nacieron para casarse. Nacen para estar con una pareja, para estar unidos, pero la parte del ritual o del anillo o del matrimonio no son de buenos augurios para esa persona.

“Hay personas que nacen con la luz de conseguir mucho dinero y se vuelven ricos, pero no tienen suerte en el amor. En el caso de ella, a mí, si ella hubiera venido donde yo le digo ‘no te cases’; pero no te preocupes, que yo voy a leer esas cartas en mi podcast próximamente, así que no se lo puede perder”.

Toda una vida leyendo las cartas para los demás, pero ¿qué ve para él en el amor?

“En el amor ya me abrí porque antes era mucho trabajo y dije ‘ya, este año como que voy a dejar que entre el amor, que llegue’; así que ya estoy en vitrina”.

“Mira, busco una persona como yo, que me entienda, que le gusten los viajes, que le guste pasarla bien, honestidad y me gusta la persona inteligente, porque a mí me gusta preguntar mucho, entonces quiero esa persona que sea como un diccionario, que yo diga ¿qué es esto? y me diga esto significa, esto y esto”.