Rauw Alejandro pone a la venta la casa que compró para vivir con Rosalía

Matthew Underwood, actor conocido por interpretar a Logan Reese en la serie estadounidense para adolescentes ‘Zoey 101’, ha afirmado recientemente que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 19 años.

Su revelación se produjo tras el estreno del nuevo documental de HBO ‘Quiet on set’, sobre los presuntos abusos a menores que se llevaron a cabo durante años en el canal de televisión infantil Nickelodeon, en el que se emitió ‘Zoey 101’ de 2005 a 2008.

«Sé que mucha gente quiere que responda al documental ‘Quiet on set'», indicó Underwood, de 33 años, en una publicación hecha en sus redes sociales. «Voy a compartir con ustedes algo de lo que nunca pensé que tendría que hablar públicamente», continuó.

«Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, el cual había pasado bastante tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor. Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada», reveló el actor.

«Lo denuncié a la agencia y lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me alejara de Los Ángeles y pusiera fin a mi carrera en la interpretación», concluyó. Al mismo tiempo, aseguró que «nunca tuvo una mala experiencia trabajando en el set de un programa de Nickelodeon».

En su testimonio, Underwood no mencionó el nombre de esa persona ni tampoco brindó más detalles al respecto. Sin embargo, confesó que también había sufrido abusos sexuales por parte del padrastro de su mejor amigo cuando tenía tan solo 12 años.

El actor sostuvo que decidió exponer su experiencia de manera pública debido a que los internautas han estado inundando su correo electrónico con insultos, y han llegado a llamarlo «defensor de los pedófilos» por no pronunciarse en contra del creador de ‘Zoey 101’, Dan Schneider, y otros empleados de Nickelodeon .

«Comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que solo porque una persona no grite a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser una mierda, eso no significa que no tenga sus propias razones para guardar silencio, buenas razones, razones personales», expresó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...