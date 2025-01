Marilyn Manson no irá a juicio por acusaciones de presunto abuso sexual y violencia doméstica

El actor de 38 años alcanzó la fama mundial al interpretar a Edward Cullen, el melancólico vampiro protagonista de las películas de la saga, junto a Kristen Stewart, quien dio vida a Bella Swan.

Ahora ha declarado a GQ España que no cree las afirmaciones de que la serie dañó el género de terror: «Me encanta que la gente siga diciéndome: ‘Hombre, ‘Crepúsculo’ arruinó el género vampírico’. ¿Todavía están atascados en esa mierda? ¿Cómo pueden estar tristes por algo que ocurrió hace casi 20 años? Es una locura».

La primera cinta de la franquicia ‘Crepúsculo’ se estrenó en 2008, marcando el inicio de un fenómeno cultural.

A lo largo de los años, Robert ha reflexionado con frecuencia sobre el impacto de la serie y las respuestas polarizantes que suscitó en el público.

En una entrevista de 2019 con Variety, comentó lo divisivas que eran las películas.

Dijo: «A la gente a la que no le gusta es generalmente la que no la ha visto, y es prejuiciosa. Es gente cínica. Pero creo que yo soy una persona crítica y cínica que la odiaría sin más sin haber visto nada».

También admitió que el argumento de la serie le parecía inusual: «Quiero decir, es una historia extraña, ‘Crepúsculo’. Es extraña la respuesta de la gente. Son muy románticos, pero al mismo tiempo no es ‘Notebook’, que es muy, muy dulce y desgarradora. ‘Crepúsculo’ trata de un chico que encuentra a la chica con la que quiere estar, y también quiere comérsela. Bueno, comérsela no, beberse su sangre, lo que sea».

Al recordar su experiencia durante el rodaje de la primera producción de la saga, Robert declaró a GQ que la abordó con una actitud seria, con el objetivo de hacerla «lo más artística posible». Pero este enfoque chocó con la visión que el estudio tenía de las películas.

Y añadió: «Mi equipo me sentó y me dijo: ‘Vale, hagas lo que hagas ahora, después de comer haz lo contrario, o al final del día estarás despedido’. Y yo dije: ‘Está bien’. Y eso fue lo único que me hizo sonreír un poco».

