FOTOS – VIDEO | Demi Rose presume sus atributos posando con un trikini negro y botas altas de cuero

El nuevo look de Robert Downey Jr. ha dejado en shock a sus fans. El actor desfiló en una ceremonia de premios por la alfombra roja completamente calvo y las especulaciones respecto a los motivos de su nuevo look no se hicieron esperar.

Acompañando de su esposa, Susan Levin, el artista participó el sábado por la noche en la gala de los Governors Awards en Los Ángeles, donde se le pudo ver con su cabeza afeitada.

La estrella de ‘Iron Man’, que normalmente lleva el pelo corto, ahora muestra un aspecto físico notablemente diferente. Vestido con un esmoquin negro, una camisa blanca y una corbata, el actor lanzó miradas cómplices a los fotógrafos, que no lo perdieron de vista.

A medida que trascendieron las imágenes del evento, los fanáticos se sorprendieron por la nueva apariencia del intérprete de 57 años. Hubo quienes incluso no llegaron a reconocerlo. ¿Cuál es el motivo de su nueva imagen?

Robert Downey Jr. se rapó la cabeza dentro de su trabajo de preparación física para un nuevo papel que interpretará en la serie ‘The Sympathizer’, de HBO.

Cabe mencionar que poco antes de la celebración de Halloween, el actor compartió un video en las redes sociales donde se le podía ver cortándose el cabello en compañía de sus hijos en su casa.

VIDEO https://www.instagram.com/reel/CkTeN55pteb/?utm_source=ig_web_copy_link