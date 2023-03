FOTOS | Jennifer Lopez luce al máximo sus curvas modelando en lencería de Intimissimi

La colombiana Karol G no llegó a pensar lo que sucedería después del 24 de febrero, pues en esa fecha fue cuando realizó el estreno de su más reciente disco y en las redes sociales se ha mostrado llorando de la emoción por todo lo obtenido gracias a ‘Mañana será bonito’.

La intérprete del género urbano quiso celebrar desde la distancia con sus más de 60 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, todo se debe al posicionamiento de su álbum tras convertirse en la primera latina femenina en conseguir el puesto #1 en Billboard Top 200, hecho que la llevó a dar un adelanto del video ‘Mientras me curo del cora’.

“Y para celebrar que mi álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200, les voy a compartir el video de “MIENTRAS ME CURO DEL CORA” que es probablemente uno de los videos más especiales que he grabado en toda mi carrera 🌸✨☀️🌈🌷 7:00 AM HORA DE HAWAI 🌺✨”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en su perfil.

Los internautas de inmediato se pronunciaron en la publicación realizada, y es que varios de ellos coincidieron en que ‘Mientras me curo del cora’ se ha convertido en uno de sus temas musicales preferidos del álbum.

Sin embargo, no todo suele ser positivo, debido a que varios usuarios de la aplicación de la camarita escribieron que el más reciente trabajo de la intérprete de ‘X si volvemos’ sería un “copia y pega” del disco que sacó Bad Bunny el 6 de mayo de 2022.

“Esa canción es divina”, “Esta canción de mis favoritas, te amo”, “Ese video es todo”, “No puedo esperar, qué emoción. Mi video favorito forever, te amo”, “Esta es mi favorita”, “Mañana será bonito, esta canción me llega al corazón”, “No es por nada pero se parece mucho al álbum de Bad Bunny en cuanto a los colores, tipo de letra, la playa”, “Copia y pega de ‘Un verano sin ti’”, “Una copia de un verano sin ti, aquí los dolidos recaigan sobre mí”, “Mañana serán más creativos. Bad Bunny no lo dirá yo lo digo por él”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

