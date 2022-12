FOTOS | Anitta posa boca abajo y despeinada para presumir el corazón que lleva en su retaguardia

El cantante Bad Bunny sin duda ha tenido un exitoso año que no solamente vino acompañado del lanzamiento de ‘Un verano sin ti’, también por la gira que ha estado ofreciendo por diversos países y, que además lleva el mismo nombre de su álbum.

Desde el momento que reveló que ofrecería un tour, sus fanáticos enloquecieron para poder lograr conseguir los boletos y disfrutar sus shows en vivo. Recientemente se presentó en Tamaulipas, México y como suele ser costumbre subieron a algunos de los presentes para que bailaran un rato con él en la tarima. Por ello, una de las chicas que tuvo la oportunidad relató su historia en TikTok.

“Me sube a sus hombros y justo cuando volteo hacia enfrente y veo a Bad Bunny y me dice ‘tú súbete’. Me bajo emocionada pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar, ya cuando me cruzo me dice el guardia ‘ no puedes pasar el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’”, comenzó diciendo la joven.

“Mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’, y se lo dejé con la confianza del mundo y la verdad se portó muy bien, se esperó, me regresó el celular y hasta me grabó. Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó y dije perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien“, agregó la mujer.

Sin embargo, una de las cosas más curiosas ha sido conocer el olor de Benito, aunque ella aseguró haberse sentido completamente decepcionada, debido a que no sintió ningún tipo de fragancia en él.

“Después de eso, dije, no lo abracé y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, finalizó.

