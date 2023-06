FOTO | Salma Hayek luce su curvilínea figura con un microbikini azul a bordo de un yate

Para preservar su salud mental, Tom Holland se retirará de la actuación por el lapso de un año. La noticia la compartió el propio actor en diálogo con ExtraTV, donde reveló que tomó la decisión luego de que la filmación de la serie de Apple TV+, ‘The Crowded Room’, lo dejara completamente exhausto. “Estoy roto, ese papel me quebró”, aseguró.

“Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie”, añadió Holland, quien además es productor de la misma, lo que le sumó una nueva responsabilidad. “Me entusiasma saber cómo la va a recibir el público, el sentir que todo el trabajo que hicimos no fue en vano, pero el rodaje fue una etapa muy dura”, añadió. El nuevo Spiderman aseguró que explorar emociones tan oscuras tuvo un alto costo, además de la intensidad de trabajo. “El ser productor me llevó a lidiar con problemas cotidianos, me generó mucha presión el tener que resolver los dilemas del día a día”, reveló.

De todos modos, hizo la salvedad de que pudo disfrutar del proyecto por todo lo aprendido. “Me encantó producir, y yo no soy ajeno al trabajo duro, porque considero que cuanto más trabajas, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable”, apuntó. “A pesar de eso, la serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso”, concluyó Holland, a quien no veremos embarcarse en un nuevo film o serie en el corto plazo.

‘The Crowded Room’, creada por Akiva Goldsman y coprotagonizada por Amanda Seyfried, es una miniserie basada en hechos reales en la que Holland interpreta a Danny Sullivan, un hombre que fue arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979, y que, cuando es interrogado, empieza a recordar episodios traumáticos de su vida.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...