Christian Nodal anuncia el fin de su relación con Belinda

Así como pasa cada año, el show de medio tiempo se robó la atención de los aficionados dentro y fuera del SoFi Stadium, escenario de la edición número 56 del Super Bowl, que disputaron este domingo Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals.

A diferencia de otras ediciones, esta vez no será fue un único artista el que protagonizó la actuación de descanso de uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol americano.

Kendrick Lamar e íconos como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blidge fueron los encargados de amenizar el partido de la NFL. Sean Forbes y Warren ‘Wawa’ Snipe, raperos con discapacidad auditiva, también compartieron escenario con los antes mencionados.

El primero en salir a escena fue Snoop Dogg, con la emblemática canción ‘Next Episode’ junto a Dr. Dre. Minutos después se confirmó el secreto a voces con la presencia de 50 Cent, artista que puso a cantar a los espectadores con ‘Its You Birthday’ en una versión censurada para la televisión internacional.

Mary J. Blidge fue la cuota femenina antes del ingreso de Eminem, otro de los que hizo gritar a la fanaticada de ambos equipos. En el climax de la presentación, Dr. Dre comenzó a tocar el piano con el intro del ‘Still D.R.E’, canción con la que terminó el espectáculo subidos en una especie de casa rodantes dispuestas sobre el campo de juego en el que Los Ángeles Rams habían tomado la ventaja antes del descanso.

“El mejor Halftime Show de la historia”, dijo LeBron James, jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers, que hizo presencia en uno de los palcos del SoFi Stadium para presenciar la gran final de la NFL. Usuarios de las redes sociales calificaron la presentación como un momento icónico, celebrado por los fanáticos del rap norteamericano.

Los cinco artistas reunidos han ganado 44 premios Grammy -solo Eminem tiene 15- y han creado 22 álbumes convertidos en el número 1 del Billboard. Objeto esta semana de una denuncia por un supuesto abuso sexual ocurrido en 2013, solo Snoop Dogg no tiene ningún Grammy pese a haber sido nominado en 17 ocasiones.

El Super Bowl regresó a Los Ángeles por primera vez desde 1993, en el tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation, la compañía del magnate del hip hop Jay-Z, el marido de Beyoncé, que junto a Jesse Collins produjeron este espectáculo.

En 1993, el Estadio Rose Bowl de California se rindió a los pies de Michael Jackson. El Rey del Pop interpretó cinco de sus éxitos, entre los que estaban Billie Jean, Black or White y Heal the World. Además, cantó We Are the World acompañado de un coro de 3.500 niños.

El halftime más reciente inició con la característica energía de la colombiana: cantó She Wolf, tocó la guitarra eléctrica e hizo el baile de las caderas. Shakira fue la cantante principal del Super Bowl LIV y estuvo acompañada de Bad Bunny, cantante puertorriqueño, y Jennifer Lopez, artista estadounidense.

Lady Gaga fue la artista central de la edición 51º del Super Bowl. La cantante estadounidense cantó algunos de sus éxitos, como Born This Way, Poker Face, Just Dance y Telephone. Según CNBC, la producción del show fue una de las más costosas: diez millones de dólares.

El 4 de febrero de 2007, llovía sobre el Dolphins Stadium, en Miami, mientras Prince interpretaba Purple Rain. Para muchos, ese fue el cierre perfecto del espectáculo de medio tiempo. El cantante estadounidense fue el artista central del Super Bowl XLI. Su presentación incluyó otras canciones como Let’s Go Crazy, Baby I’m a Star y el cover de Best of You, de Foo Figthers.