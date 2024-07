Adele anuncia que hará una pausa en su carrera musical

Adele, una de las voces más maravillosas de la actualidad, ha decidido tomar una «pausa prolongada» en su carrera musical, asegurando que se siente «vacía» y que necesita tomar un descanso para poder seguir produciendo música más adelante.

La decisión de Adele fue confirmada por la misma artista durante una entrevista previa a sus presentaciones en Alemania, según medios internacionales. Ahí dejó en claro que, concluida la actual gira, se desconectará de la actividad musical por un buen tiempo.

«No tengo planes de hacer música nueva. Quiero un gran descanso después de todo esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas sólo por un tiempo. El hecho de que la gente se interese por mi voz y mis canciones es algo salvaje, no creo que nunca llegue a ser normal», dijo.

«Echo de menos todo lo de antes de ser famosa, creo que probablemente lo que más echo de menos es ser anónima. No me gusta ser famosa. Me encanta poder hacer música todo el tiempo cuando quiero y que la gente sea receptiva y le guste», agregó.

🤎 Adele reveals she’s taking a break from music after her residency to explore new creative pursuits

«I don’t have any plans for new music at all. I want a big break after this and I think I want to do other creative things just for a little while.» pic.twitter.com/XrdJwhroes

— Adelettes (@Adelettes2) July 16, 2024