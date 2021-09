VIDEO: Un hombre en silla de ruedas enfrenta a una jauría de perros callejeros para defender al suyo (se cae, pero logra su objetivo)

A través de un video que circula en las redes sociales, el hombre le enseñó que tenía poco más de 92 000 dólares, una cantidad jugosa, pero que no tuvo el efecto deseado.

Y es que la mujer anónima le preguntó: “¿De verdad crees que eso me va a impresionar?”, a lo que el orgulloso hombre le respondió: “Debería”.

Sin embargo, desde que lanzó la pregunta, quedaba claro que esa no era la forma de cortejarla porque no parecía interesarle el dinero. El video fue compartido a través de Reddit y generó muchos comentarios al respectos, de personas que no creían posible que existiesen hombres así.

“Esto se siente como si acabara de recibir un pago de indemnización por lesiones personales y piensa ‘Soy rico ahora’”, escribió un usuario. Para otros, era un hombre financieramente inestable que había ganado dinero de algún lado o de una forma no muy fiable.

Lo cierto es que a la mujer no le interesó salir con él ni por su dinero, tal vez debía explorar otras áreas de él que fuesen más agradables.