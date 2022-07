Salvadoreña asfixia a su mejor amiga y mutila el cadáver para extraerle un feto

Lucero y Manuel Mijares fueron una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento, y es que luego de dos hijos y un divorcio en 2011, ambos siguen teniendo una excelente amistad, tan es así que ya han salido juntos de gira, han hecho conciertos y actualmente se encuentran viajando con su tour «Hasta que se nos hizo».

Sin embargo, Lucero decidió revelar un extraño secreto sobre su noche de bodas con Mijares, pues pese a que todo parecía ser color de rosa, la mamá de Lucerito Mijares exhibió los desplantes que le hacía su entonces esposo en plena luna de miel. Esto fue lo que dijo.

La también actriz fue cuestionada respecto a su noche de bodas con el intérprete de «Soldado del amor» y recordó varios desplantes por parte de su pareja. Lucero contó una historia en la que Mijares rechazó ver las estrellas con ella por quedarse a ver el Super Bowl de ese año, lo que provocó el enojo de ella.

“Yo le dije: ‘Vente a ver las estrellas’, yo salí a la terraza y me acuerdo vagamente (…) me dijo: ‘Ya las estoy viendo’, le dije: ’¿Cómo? Si de allá adentro no se ven’.

Fue entonces que Mijares le contestó que ya estaba disfrutando de las estrellas, pero del Super Bowl, pues en ese momento el cantante se encontraba viendo la transmisión del juego en la televisión

«Es que tengo puesto el Super Bowl y en el Super Bowl están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’ y le dije: ‘ah, bueno, órale’, ya me quedé viendo un ratito, ya luego me metí… La verdad es que llevarnos bien es muy padre»

Por su parte, hace unos días, Manuel Mijares confesó durante una entrevista con Alberto Peláez para su programa en YouTube «En la cama con…», que durante su luna de miel, la actriz se molestó por la forma en que él dormía.

Según relató Mijares, Lucero se quejó de que él dormía con muchas almohadas y parecía la Muralla China, pues de esa forma no podían estar juntos, pero él se opuso a quitarlas ya que quería que ella mostrara interés.

“Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (…) es que el chiste es estar cómodo, ‘haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés’”, dijo el cantante entre risas.