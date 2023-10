Revelan primeras imágenes de Luis Miguel junto a Michelle Salas en el altar

La cantante Yailin ‘la más viral’ desde el pasado viernes en horas de la mañana se ha visto envuelta en un nuevo escándalo, puesto a que Tekashi 6ix9ine supuestamente habría tenido un comportamiento agresivo con los productores musicales de ella y la causa serían celos.

Sin embargo, ‘Diamond, La Mafia’ mencionó lo siguiente:”…Agarró a Yailin por ahí también. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez ella no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también… Ella nomás se oía llorando en la llamada”.

La dominicana emitió un comunicado en la red social de la camarita, donde supera los 11 millones de seguidores, mientras que aprovechó para aclarar que no está soltera y que el rapero tampoco la ha golpeado.

“Normalmente, no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy súper bien, enfocada trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada, ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz. A todas mis fanáticas, las quiero mucho y agradezco todo su amor y apoyo. Gracias por estar conmigo en todo momento”, fue el mensaje que envió.

Los comentarios negativos en su contra nuevamente se registraron y uno de los motivos es el hecho de la ortografía que se aprecia en la historia, puesto a que ella en diversas oportunidades ha escrito con errores que se viralizan y se convierten en motivo de burla.

“Con lo tanto que le encanta hacer live y grabarse y no pudo hacer un vídeo para eso? Es obvio que si está golpeada”, “Algo anda raro”, “En pleito de marido y mujer uno no se pueden meter”, “Yailin escribe con faltas ortográficas. Esa no lo escribió ella“, “Debió hacer un en vivo para demostrar que sí está bien”, “Tan malos métodos de marketing que tiene Yailin”, “Ella le gusta ese tipo de hombre, no sufran más, ella goza con ese tipo de ambiente, ella es igual”, “Está claro puro sonido para el lanzamiento de su álbum”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

