Astronauta Frank Rubio cumple un año de estar en el espacio

Frank Rubio, el astronauta que posee el récord de la estadía más larga en el espacio en una misión de la NASA, se comunicó por última vez con el público general en la Tierra el martes 19 de septiembre, en una transmisión en la cual respondió a diversas preguntas de la prensa acerca de su prolongada experiencia en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La conferencia de Rubio desde la EEI y se pudo ver en vivo desde el canal oficial de YouTube de la NASA .

El enlace fue su última comunicación con el público estando en órbita, ya que su regreso a la Tierra está programado para el miércoles 27 de septiembre. Después de ello, tendrá que recuperarse físicamente entre 2 a 6 meses.

Rubio, de padres salvadoreños, llegó a la EEI en septiembre de 2022 para una misión de 6 meses, que duraría hasta marzo de 2023. No obstante, una falla en el sistema de refrigeración de su vehículo que lo transportó y lo traería de regreso (la nave rusa Soyuz MS-22) obligó que su retorno se postergara sin fecha definitiva.

Por suerte, en febrero de este año, Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, envió la nave espacial de carga Soyuz MS-23, que transportaba media tonelada de insumos para la EEI, y acordó con la NASA que ese sería el vehículo que traería de regreso al astronauta estadounidense.

Rubio regresará a la Tierra el próximo 27 de septiembre, cuando haya cumplido 371 días en la órbita terrestre baja, una cifra récord para un astronauta de la NASA. En su viaje, estará acompañado por los cosmonautas Sergey Prokopiev (comandante) y Dmitrij Petelin (ingeniero).

Antes de Rubio, el estadounidense que poseía el récord al mayor tiempo en el espacio lo ostentaba el astronauta de la NASA Mark Vande Hei, quien permaneció fuera del planeta 355 días.

En la llamada a la Tierra, Frank Rubio contestó a diversas preguntas formuladas por periodistas estadounidenses y latinos, quienes se mostraron interesados por cómo fue su prolongada estadía y de qué manera su experiencia podría ayudar en los futuros viajes tripulados a la Luna y Marte.

Para Rubio, si bien el cansancio físico fue realmente significativo, sostuvo que “el factor psicológico fue más agotador de lo que pensaba” y que mantenerse en contacto con otras personas le ayudó bastante.

«Tener un buen equipo a tu alrededor es una ayuda increíble. Igualmente, mantenerte ocupado, pero no demasiado, y encontrar un equilibrio entre el trabajo y la relajación».

Ante la pregunta de si se habría animado a participar en la misión si desde el inicio esta hubiese sido planificada para durar un año, Rubio respondió que habría rechazado la oferta por cuestiones familiares.

«Si me hubieran preguntado por adelantado antes de empezar a entrenar, porque te entrenas uno o dos años antes de tu misión, probablemente me habría negado y eso solo por la familia porque sabía que me perdería de eventos muy importantes», declaró.

