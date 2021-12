Hombre quema su casa por tratar de ahuyentar serpientes

Una balacera cobró la vida de cuatro jóvenes y dejó al menos otros dos heridos frente a un negocio donde supuestamente se celebraba un cumpleaños en la calle Los Oliques, del barrio Certenejas, en el municipio de Cidra, en Puerto Rico.

Según el medio internacional Telemundo Puerto Rico, en el hecho sucedido el martes 7 de diciembre, se identificaron tres víctimas como: Andrés Manuel Bonilla Rivera de 38 años de edad, Jonathan O´Neill Castrodad, alias “Onix” de 27 años de edad y Sebastian Figueroa Chamorro.

Ante estos hechos, el capitán Carlos Alicea, director de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, dijo que los baleados se encontraban en las afueras de un bar cuando fueron atacados desde un vehículo en marcha.

“Aquí llegó un vehículo y ellos no se dieron ni cuenta. Prácticamente los tomaron por sorpresa o dormidos. Cuando su tarjeta principal (Onix) sale del negocio es que ellos ejecutan el acto. Ellos no dispararon hasta que Onix no salió del lugar”, dijo el teniente Roberto Rivera, al medio internacional.

Según informes preliminares, dos de los hombres que fueron baleados están vinculados a dos asesinatos recientes, cometidos en la misma ciudad.

En el lugar se encontraron casi 200 casquillos de bala, informaron las autoridades locales.

Asimismo la Policía detalló que Ortíz Castrodad, de 25 años, estaba en la lista de los más buscados por las autoridades de la zona, ya que era sospechosos de varios crímenes, incluyendo el asesinato el pasado sábado, de un joven en Cidra.

Otra de las víctimas tenía un expediente criminal por violaciones a las leyes de armas y drogas, agregaron las autoridades locales.

Antonio López, comisionado de la Policía, explicó que las estadísticas de asesinatos en lo que va de este año muestran una tendencia de incidentes criminales en las inmediaciones o en el interior de barras y establecimientos comerciales donde venden bebidas alcohólicas y operan en horas de la noche o hasta la madrugada.

Asimismo, a raíz de este incidente se ha creado un grupo especial de investigación para esclarecer la masacre.

“Creamos el grupo de investigación con el propósito de compartir la información e inteligencia que recopilemos de la forma más ágil y eficiente entre las diferentes unidades. Tenemos la certeza de que este caso va a ser esclarecido”, dijo López.