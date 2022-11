FOTOS | Jennifer López sorprende a sus millones de seguidores con una pijama que deja ver su lencería de encaje

La cantante colombiana Karol G publicó muchas fotografías de diversos momentos que ha vivido durante su gira por Estados Unidos a un día de celebrar su última presentación en este país y en este año.

A través de sus historias de Instagram la intérprete de ‘Provenza’ mostró todas estas imágenes en las que se le ve divirtiéndose, descansando, caminando por la calle, tomando un baño en hielo, entre otras cosas.

Una de las imágenes que llamó la atención fue un video en el que ella posa frente al espejo luciendo un body muy ceñido al cuerpo y de color nude. Ella recorre su abdomen con una de sus manos en este atuendo que marca cada una de las curvas de su cuerpo. Además, también agita su cabello rojo, el cual resalta por sobre su piel y el body color nude. Este video fue grabado frente al espejo de un baño.

La intérprete colombiana ha recorrido Estados Unidos con su tour ‘Strip Love’ y ha vivido varios momentos mágicos que seguramente serán difíciles de olvidar. Hace alguno días una mujer dio a luz durante su presentación en Fresno. A través de sus historias de Instagrm la misma Karol G contó la historia:

“Hey familia, resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno hubo una mujer que dio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando ‘Makinon’. Fue una locura. Entonces termine el concierto, me averigüé los datos y me viene al hospital porque me siento muy emocionada y estoy en shock», dijo la cantante en un video.

La colombiana también le comentó a sus fans el estado de salud de la bebé y de su madre: “Anahí, la bebé, está increíblemente saludable y hermosa. Su mamita también y yo sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida. Aquí estoy. Siempre leal a la lealtad de ustedes”., expresó la intérprete con mucha felicidad.