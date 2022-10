Christina Aguilera presume sus curvas al utilizar vestuario traslúcido

El nombre de Amaia Montero fue tendencia en redes sociales, este viernes, debido a que la cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que preocupó a sus seguidores.

Sumado a la foto, un mensaje que compartió habría evidenciado que la española no se siente nada bien anímicamente.

FOTO: https://www.instagram.com/p/CjsV9gWI0E6/?utm_source=ig_web_copy_link

La preocupación por la salud física y mental de Amaia Montero por parte de los internautas comenzó este 14 de octubre, cuando la ex integrante de La Oreja de Van Gogh compartió una selfie en Instagram en blanco y negro, sin maquillaje y despeinada.

En su momento, algunos de sus seguidores aplaudieron que la cantante se haya mostrado al natural y sin filtros, pero con el pasar de los minutos, volvió a publicar la misma imagen.

Debido a que ninguna de sus dos publicaciones tenían un pie de foto o una descripción en los comentarios, sus fans se preocuparon. Horas antes, Amaia había publicado otra imagen, aunque fue en sus historias temporales, ésta también en blanco y negro, siendo un fotograma de uno de sus videos musicales.

Pasaron unos minutos desde la segunda vez que compartió su selfie, cuando comentó en su publicación: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, lo que terminó por prender las alarmas.

Aún sin dar explicaciones sobre sus posteos, la intérprete de Rosas compartió una parte de su canción La boca del lobo, la cual fue lanzada en 2018.

Entre las reacciones de preocupación de sus fans se puede leer algunos comentarios como “Amor por favor, te queremos”, “Siento que algo está pasando aquí”, “Amaia, cariño… ¿Está todo bien?”, “Amaiaaaa por favor que está pasando”, “Esta chica tiene un problema y necesita AYUDA!!!”, “Amaia estamos contigo”.