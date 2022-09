Efemérides 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Foto: Cortesía

Se lanza el álbum “Imagine”, de John Lennon

El 9 de septiembre de 1971 se lanzaba, en Estados Unidos, el álbum más conocido de John Lennon, “Imagine”. Su lanzamiento en el Reino Unido tuvo lugar el 8 de octubre de ese mismo año. Este segundo trabajo del músico durante su carrera solista llegó luego de “John Lennon/Plastic Ono Band”, editado en 1970.

El disco fue escrito y grabado luego de la separación de The Beatles, en un período en que los principales compositores del grupo, Lennon y McCartney, se encontraban en muy malos términos. Esto llevó a la creencia de que “How Do You Sleep?”, una de las canciones del álbum, era un ataque directo a Paul. John, más tarde, explicó que, en realidad, la canción hablaba sobre sí mismo, aunque sí había usado su resentimiento hacia Paul para componerla.

La portada del disco fue hecho por el revolucionario artista Andy Warhol. Yoko Ono realizó la foto de la contratapa.

Otros discos de Lennon como solista son “Mind Games” (1973) y “Double Fantasy” (1980), realizado junto con Yoko Ono.

El gran artista falleció el 8 de diciembre de 1980, asesinado a balazos por Mark Chapman. Respecto al tema «Imagine» que le da el nombre al album, la revista «Rolling Stone» la ubicó en el tercer lugar de la lista de las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos.