Varias personas lesionadas y otras fallecidas deja racha de accidentes en las últimas horas

El artista nacional René Alonso, también conocido por su popular frase “Pura uva mami”, arremetió contra el diputado de la Asamblea Legislativa, Emilio Corea del partido ARENA, contra quien dirigió fuertes declaraciones.

De la misma forma, afirmó que tanto el legislador del partido tricolor como sus demás compañeros que “lo único bueno que han hecho es llegar a robar a la Asamblea”.

El cantante detalló varios casos irregulares que ha enfrentado gracias a los diputados, al igual que con el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo.

Dijo, dirigiéndose a Corea: “lo que me indigna, lo que me llena de coraje es ver al ridículo, nefasto, bueno para nada es ver a este cachetón: Emilio Corea… y demandame, demandame si querés, me voy preso con gusto y te lo voy a decir en tu cara”.

Sin embargo, su descontento es con todos los parlamentarios a quienes les aseguró “les quedan pocos días”.

“Hey, a mi que me hagan hijo meritísimo me tiene sin cuidado, no me interesa, yo soy hijo meritísimo de El Salvador por el cariño popular a mi que me den un reconocimiento en la Asamblea me vale madre”, dijo Alonso.

