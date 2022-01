Sujeto reportado como desaparecido es localizado departiendo al interior de una cantina

En las redes sociales se compartió un video en el que pandilleros del municipio de Apopa, en San Salvador, arrodillan y golpean a un taxista quien afirma que pagará $20 de extorsión.

La víctima fue grabada en un video e incluso uno de los pandilleros lo golpea con una pistola en la cabeza.

«Por cada uno de nosotros del grupo que tenemos acá en Apopa vamos a pagar $20», dijo el taxista.

«Ya hablé con los muchachos y hemos llegado a un acuerdo de que vamos a pagar $20 cada uno de nosotros a partir de ahora», añadió.

«Los vamos a matar por $20 y quien no pague va a ser el primero»

En el video también hay un audio de un pandillero que amenazó de muerte a los taxistas si no pagan la extorsión.

«Vaya para todos los taxistas en general para el nivel de Apopa: la onda está que a partir de ahora ustedes van a estarse reportando con $20», amenazó el pandillero.

«Quien no llegue a estar pagando, quien se llegue a poner al tiro, recuerden que nosotros tenemos gente en todos lados. Los vamos a matar por $20 putos dólares», advirtió.

El audio del pandillero continuó: «Así que comencemos a trabajar tranquilamente, porque esta onda no es una broma, ni es un juego (…) y pues, entonces, quien quiera salir de artista y no quiera pagar, pues, ese va a ser el primero. Aténganse a las consecuencias nada más, y si no, trabajemos tranquilamente de la mano y ahí nos vamos a coordinar nosotros con ciertas personas de quién va a pasar recogiendo el dinero».