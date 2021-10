VIDEO | Mujeres se agarran a “pescozadas” por pelear vía en San Salvador

Que Yanira Berríos es hoy por hoy la tiktoker salvadoreña más internacional, es cierto. Nadie puede negar que la otrora vendedora del Centro Histórico de San Salvador ha sabido aprovechar su momento de gloria para generar los ingresos que necesita ella y su familia.

Consciente de que muchas personas y negocios la buscan para que promueva sus marcas o servidios, decidió abrir una cuenta en Facebook para dedicarse a ello.

Claro esta, como toda comerciante sabe la importancia de promover su negocio para poder vender.

Por ello, ha utilizado sus cuentas de TikTok para informar a sus millones de seguidores que su muro de Facebook está disponible para recibir sus solicitudes.

“Hola mis amores bellos, para comunicarles, que ya me pueden encontrar en página de Facebook, Yanira Berríos Oficial Marqueting, para lo que quieran que yo promueva una publicidad, estamos para servirle…”, se escucha decir a la compatriota en un tiktok publicado a finales del mes de septiembre pasado.

Lo que ofrece no es nada nuevo, todo tiktoker, instagramer o influencer, con cierta dosis de exposición mediática, utiliza sus plataformas para publicitar los “obsequios” que recibe, o se convierten en el rostro de alguna empresa que le solicita promoción.

Pero parece que el pecado de Yanira es no contar con estudios básicos ni con el mínimo conocimiento de estilismo, realidad que ha sido motivo de burla entre sus detractores. Hubo quienes trataron de explicarle que marketing y publicidad no es lo mismo e hicieron chiste de la forma en que la vendedora escribe y pronuncia el término ‘marketing’.

“A vivir del cuento por un bailecito”, “No gracias… Mejor uso un anuncio normal en Facebook”, “Que sabe de marketing, uno estudiando y ella ya sabe de marketing”, “YA NO MAS FALTA QUE COBRE POR UN SALUDO KUNA”, “Lo más seguro!! su primera conferencia ‘Cumpli mis sueños con mi baile inigualable”, “Y que bueno vas a proyectar además de brincar como chapulin, daras conferencia o que ondas”, son algunos de los mensajes tóxicos que le dedicaron sus haters.

Por supuesto, siempre hay internautas que valoran el esfuerzo de otros por aprovechar las oportunidades que se les presentan para salir adelante… y además de defenderla la motivaron a seguir luchando.

“Las personas necesitan generar dinero, en que te afecta”, “Ey men, si VS tenes tu trabajo seguro dale gracias a Dios xq ella no lo tiene”, “Una persona humilde con la suerte que ya todos quisieran”, “No importa, que tenga un título, ud tiene un mejor título, se llama humildad y eso no se lo dan en ninguna universidad del mundo”, “Por qué para resaltar algo siempre menospreciamos otra cosa”, “Pucha que gente más envidiosa. La señora le cambio la suerte con su baile, muchos ya la conocen. Eche pa lante señora, muy linda”, le expresaron sus admiradores.

Pero mientras ellos debaten, Berríos no tiene tiempo para perderlo. Ella continúa generando contenidos, amasando seguidores y recibiendo ofertas para promover marcos y servicios en sus redes sociales.

