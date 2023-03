Operaria de Avianca tira maletas y deja sin vuelo a salvadoreño en Houston

Tremendo susto se llevaron varios salvadoreños al notar que un hombre no se movía y parecía muerto en una parada de autobuses, en el municipio de Apopa, San Salvador.

De acuerdo con la información, el susto fue tan grande que las personas llamaron a las autoridades alertando una persona fallecida.

Sin embargo, los agentes al inspeccionar el lugar, se percataron que el hombre estaba con vida y solamente se encontraba durmiendo en aparente estado de ebriedad.

Las fotografías se han viralizado en las diferentes redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar los ocurrentes comentarios.

«Estrategia apopense para que no le quiten sus pertenencias»; «Me quito el sombrero y me lo vuelvo a poner»; «increíble habilidad para no caerse».

