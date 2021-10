Motociclista fallece tras impactar de frente contra un pickup

Tremenda polémica se generó en las redes sociales de España luego de que el reconocido medio deportivo, ‘El Chiringuito de Jugones’, anunciara que un ex madridista podría dirigir al Futbol Club Barcelona. Se trata del ex jugador de la era galáctica, José María Gutierrez “Guiti”.

Y es que luego de que el medio publicara por medio de su cuenta oficial de Twitter; “Guti entrenaría al Barca”, a lo que el ex jugador merengue respondió, “¿Por qué no? Uno tiene ganas de entrenar y de demostrar”.

Inmediatamente tanto seguidores del equipo Culé, como del equipo Blanco, llenaron las redes de comentarios a favor y en contra. Incluso, un internauta compartió una imagen en la que se le ve a Guti con el uniforme “Azulgrana”, a inicios de su carrera.

Sin embargo, minutos después el mismo Guti aclaró que todo era una broma. “Un poco de humor no está mal”, escribió el ex merengue. Tras viralizarse la supuesta noticia, el ex jugador se volvió tendencia en España.