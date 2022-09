Suben a más de 53,400 los pandilleros capturados durante el régimen de excepción en El Salvador

Los resultados de esta #GuerraContraPandillas son innegables.👊🏻



A todos aquellos que no votan por el Régimen de Excepción, a los que no quieren justicia, sepan que nosotros #Seguimos firmes y no vamos a parar hasta eliminar por completo a cualquier estructura terrorista. pic.twitter.com/IGrv6XG8tU