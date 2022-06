Sorteo dedicado a los Escenarios Deportivos

Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería

La entrega más grade de Paquetes Agrícolas llegó hasta la región III, que comprende los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y San Vicente. Así, continúa el esfuerzo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele por llevar la materia prima a 600,000 salvadoreños para asegurar el abastecimiento de maíz en las familias y respaldar la economía ante los efectos de la crisis inflacionaria mundial.

Los agricultores de la región se muestran satisfechos por la atención ágil y eficiente, la cual es resultado del trabajo articulado del Gobierno, y que es liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y respaldado por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal «Enrique Álvarez Córdova» (CENTA), el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, la Escuela Nacional de Agricultura, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y las alcaldías.

«Llevamos semanas trabajando en la logística de esta entrega de los Paquetes Agrícolas, prácticamente ha sido una fiesta aquí en Sensuntepeque, porque es un suceso que nuestra población ha estado esperando», afirmó el alcalde de Sensuntepeque, José Santos Álfaro, en Cabañas.

En el municipio de San Lorenzo, departamento de San Vicente, se han entregado más de 1,000 paquetes con los nuevos insumos, que por primera vez en la historia se han hecho llegar a los agricultores.

Las mejoras del programa para los pequeños agricultores también se reflejan en los insumos que están recibiendo, ya que este año además de las 22 libras de semilla certificada y el abono granulado, se están llevando fertilizante foliar y tratador de semilla para asegurar un mayor rendimiento de los cultivos de maíz con el fin de lograr una cosecha histórica.

«Tengo tres años de que me están dando el paquete y me siento contento y agradecido con el Presidente Nayib Bukele por haberlo mejorado. Antes no daban estos dos botecitos. Me gusta la agricultura porque es un medio para llevar el sustento a la familia. Me encanta trabajar la tierra”, aseguró el agricultor Walter Alexander Rodríguez, de 26 años, beneficiario de Apastepeque, en San Vicente.

Otro joven que agradeció al Ejecutivo por el respaldo fue José Díaz, de 19 años, quien estudia primer año de bachillerato en San Pedro Perulapán, Cuscatlán. “Esto me servirá para cultivar la media manzana que voy a hacer, y me ayudará para mantener a mis dos hermanitas. Motivo a los jóvenes a sembrar, porque con el cultivo de maíz uno se ayuda para mantener a la familia”, añadió el joven agricultor.

Asimismo, la agricultora Mariana Campos, del cantón El Carmen, de San Pedro Perulapán, señaló que el paquete es un ahorro debido al alto costo de los insumos. “Esto nos está ayudando porque todo está bien caro para comprarlo. Y nos explicaron que estos productos nos servirán para que la matita crezca mejor en nuestras cuatro tareas”, añadió en referencia al foliar y al tratador de semilla que recibió, y sobre los cuales los extensionistas del CENTA y los alumnos de la ENA le dieron asistencia técnica para hacer un uso adecuado.

El soporte a la economía también fue destacado por don Avelino López, un agricultor de 66 años, que por primera vez salió favorecido con el paquete. «Mi profesión siempre ha sido la agricultura, pero es primera vez que recibo esta ayuda. Es un gran apoyo por el alto costo de los insumos, esto ya no tengo que comprarlo», añadió sonriente don Avelino, quien llegó junto a su esposa Isabel a la bodega de Suchitoto, Cuscatlán.

El respaldo del Gobierno con el sector agrícola continúa con miras de brindarles más oportunidades y mejores condiciones de vida a los productores, quienes son determinantes para impulsar la producción local y alcanzar la seguridad alimentaria de El Salvador.