SMAR es innovación tecnológica para incrementar el rendimiento y la rentabilidad del cultivo del maíz

Cientos de policías y militares incursionaron, la noche del martes, en las comunidades Iberia y Concepción, de San Salvador, en busca de terroristas y sus ilícitos para llevarlos ante la justicia.

«Más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil y 130 soldados de la Fuerza Armada ejecutaron un Operativo de Intervención Rápida en la comunidad Iberia y Concepción de San Salvador, donde revisaron los documentos de personas para comprobar que no pertenezcan a pandillas o tengan casos judiciales pendientes», informó la corporación policial.

Las autoridades detallaron que tanto policías como militares revisaron las documentaciones de las viviendas para comprobar que los habitantes tengan sus casas en legalidad, y no sean usurpadas por criminales. Además, comprobaron que la conexión de agua y energía no sea fraudulenta.

Nos adentramos en colonias como la Iberia y Concepción, para limpiarlas de los terroristas que aun no están en prisión.

Las autoridades indicaron que en el operativo se capturó varios integrantes de la MS, de la clica Iberia Locos Salvatruchos.

Entre los detenidos se encuentra Clara Elena Santa Cruz Méndez de 43 años, alias la «Clara», pandillera, encargada de cobrar la extorsión; Gonzalo Aguilar Machón de 53 años, alias el Chalo, con función de soldado; David Reynaldo González Saravia de 20 años, alias «Halcón», con nivel de homeboy.

También se capturó a los pandilleros: Samuel Alexander Arias Venegas de 24 años, alias «Wara», «Macaco» o «perverso» con nivel de homeboy de la pandilla 18 revolucionaria, clica Shadows Park Locos y a Samuel Isaías Montano Ortega de 40 años, alias «Samu» de la pandilla Mao Mao.

«Gracias a Dios, ya no me molestan como antes, uno no podía pasarse de una colonia a otra porque era como un límite, ahora que uno ve policías y soldados, y anda más tranquilo», indicó Silvia Cruz residente de la Iberia.

Bajo el régimen de excepción las autoridades han logrado la captura de más de 76,000 pandilleros y sus colaboradores, además de reducir delitos como homicidios y extorsión.