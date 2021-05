Revelan que Norman Quijano huyó de El Salvador, la noche de ayer

Foto/cortesía

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, habría huido del país la noche de este viernes, tras concluir su legislatura.

Con esta acción, Quijano estaría buscando no enfrentar a la justicia por su relación con estructuras de pandillas.

“Uno de los flamantes ex presidentes de la Asamblea Saliente, Norman Quijano, ya no está en el país. Huyó ayer por vía terrestre, desesperado, porque ya no tiene fuero”, expresó el secretario Sanabria.

Quijano es señalado de reunirse con cabecillas de pandillas previo a la elección presidencial de 2014, cuando fue candidato. Las autoridades lo acusan de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Durante el juicio denominado “Operación Cuscatlán”, se reveló que cuando Quijano era candidato presidencial de ARENA les ofreció $1 millón a las pandillas.

Dicho dinero, sería entregado a los delincuentes a cambio de recibir ayuda con votos para ganar los comicios presidenciales.