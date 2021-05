Alcalde Mario Durán inicia su gestión con megajornada de limpieza

La exdiputada del FMLN, Cristina Cornejo, habría salido de El Salvador rumbo a Estados Unidos tras culminar su legislatura.

“La ex diputada Cristina Cornejo salió del país al mediodía del pasado miércoles, rumbo a EE.UU. Dudo, como otros ex legisladores, que estén gozando de unas merecidas vacaciones. Están nerviosos porque no tienen fuero y más de alguna desidia quieren ocultar”, expresó por medio de Twitter el secretario Sanabria.

Cornejo buscó ser reelecta como diputada, pero la población del departamento de La Libertado decidió darle la espalda por el mal trabajo que realizó durante la pasada legislatura.

De esta forma, la exdiputada del FMLN se une a otros exparlamentarios que han decidido abandonar el país tras perder el fuero constitucional para no ser enjuiciados por sus actos de corrupción, como es el caso de Norman Quijano.