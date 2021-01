Presidente Nayib Bukele deja en evidencia falsos cálculos de la oposición sobre la vacuna contra el COVID-19

El Presidente Nayib Bukele señaló que los cálculos de la diputada del FMLN sobre lo que se desembolsará por la vacuna para enfrentar el COVID-19 están alejados de la realidad.

La diputada Cristina Cornejo, del FMLN, hizo una operación de promedio simple para calcular el costo de cada módulo de vacunación y dijo en público que costaban $32 mil. Sin embargo, la diputada está equivocada.

“¿Por qué lo critican? Si el precio es falso, pues. No es ese, ni por cerca”, dijo el Presidente Bukele durante la inauguración del CUBO “Ing. Rigoberto Orellana” en Sitio del Niño, San Juan Opico (La Libertad).

De acuerdo con el Presidente Bukele, más allá de construir módulos, el Gobierno está ejecutando una inversión histórica en intervenir las Unidades de Salud y en erigir los módulos, que constituyen avances notables en el primer nivel de atención en Salud Pública. Incluso destaco que, en este proceso, han encontrado que había unidades con graves descuidos y vacunas (para otros padecimientos) podridas.

“Creo que si no tomamos en cuenta las computadoras, el equipo, el aparato de refrigeración, vale como $6 mil, como $6 mil y algo, cada módulo. Claro, si le ponemos las computadoras, el aparato de refrigeración, etc., sube el precio; pero ni siquiera llega a lo que dijeron, y no nos alcanzaría para las Unidades de Salud”, insistió el mandatario.

La referida legisladora opositora se apresuró a sacar números acerca del precio de los módulos, porque interpretó de manera equívoca la información que dio que titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabi.

Similar conducta tuvo un diputado de ARENA, René Portillo, quien de nuevo acudió al promedio simple para sacar el costo de los paquetes solidarios que repartió el Gobierno a los hogares, cuando en realidad son tres tipos diferentes de paquetes que tienen, al final, costos diferentes de preparación.

En este contexto, el Presidente Bukele señaló que la inversión en Salud para proceder con la aplicación de la vacuna marcha con el ritmo esperado y que la mejora en los establecimientos quedará para el largo plazo.

La inauguración del CUBO el 9 de enero constituye la primera durante su gestión como Presidente de la República. Otros 17 procesos de construcción de estos centros ya están activos y registran avances concretos.