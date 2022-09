Presidente Bukele confirma que buscará la reelección en 2024

Foto: Cortesía

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue comprometido a trabajar con los salvadoreños al centro de sus políticas, lo que ha determinado el rumbo correcto en búsqueda para el desarrollo y progreso del país.

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció, esta noche, en cadena nacional de radio y televisión, que optará por la reelección para las próximas elecciones presidenciales a desarrollarse en el año 2024. “Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia del 2024”, comentó.

De acuerdo con el mandatario salvadoreño, la reelección, ahora, es posible gracias a la soberanía que tiene El Salvador y a la balanza existente entre los Órganos del Estado, que permitirán al pueblo decidir si el país se encamina por el rumbo correcto hacia el desarrollo y si desean continuar en ese camino.

“Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado; el camino que, por primera vez en la historia, hemos demostrado que es el correcto”, puntualizó el Presidente Bukele.

La población ha vivido la Verdadera Independencia este 15 de septiembre y gracias a decisiones estratégicas, como el régimen de excepción y el Plan Control Territorial, ha garantizado una verdadera libertad para todos los salvadoreños.

Los salvadoreños, además, ha visto los cambios durante los más de tres años de Gobierno, gracias al liderazgo del Presidente Bukele, y esto no es solo perceptible en las encuestas, tanto internacionales como nacionales, pues los salvadoreños, hoy, viven en un país soberano, libre e independiente tras más de 200 años de firmar el acta que separó al país de la corona española.

“No me crean a mí si no quieren, hagan la encuesta que quieran, con la casa encuestadora que quieran, del país que quieran y no solo tendrán a una mayoría diciéndolo, sino prácticamente a la totalidad de los salvadoreños”, destacó el Mandatario salvadoreño.

Independencia, soberanía, paz, libertad son palabras fáciles de decir, pero muy difíciles de materializar, el compromiso del Gobierno del Presidente Bukele es hacer realidad estos ideales que rezan en la bandera salvadoreña: ¡Dios, Unión, Libertad!