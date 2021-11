Pandilleros de la MS-13 caen rendidos tras ser capturados por varios delitos

Este día viernes 12 de noviembre, la Universidad Doctor Andrés Bello (UNAB) entregó el “Doctorado Honoris Causa en Economía edición 2021” a la distinguida profesional en ciencias Económicas, doctora Emma Polanco Melo, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Este importante reconocimiento se realiza en el marco del trigésimo aniversario de la fundación de la Universidad Dr. Andrés Bello y el cuadringentésimo octogésimo tercer aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Al acto se hicieron presentes:

La mesa de honor la precedieron distinguidas autoridades: Licda. Claudia Lissette Escobar Portillo, Representante del Consejo Directivo; Maestra Ana Iveth Escobar de Umanzor, Rectora de la Universidad Dr. Andrés Bello; Maestro Christian Aparicio, Director Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Julio César George Encarnación, Embajador Extraordinario de República Dominicana; Dr. Eduardo Umanzor Serrano, Vicerrector de la Universidad Dr. Andrés Bello; Mtra. Sandra Ventura, Secretaria General de la Universidad Dr. Andrés Bello; Maestro Mario López, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Dr. Andrés Bello.

Mesa de honor UASD conformada por la Candidata a Doctor y a su Padrino: Maestra Emma Polanco, Rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Padrino- Maestro Alexi Martínez Olivo Decano Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Cabe mencionar que, la entrega de este título Honoris Causa destaca el valor y unión internacional que existe entre las casas de estudios UNAB y UASD permitiendo la renovación de un convenio estratégico entre ambas instituciones, beneficiando a estudiantes y docentes de ambas casas de estudio.

Ante el reconociendo, el Maestro Alexi Martínez Olivo, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Afirmó que: “Si tuviéramos que describir a la Dra. Emma Polanco. Podríamos decir que en estos momentos estamos frente a un ejemplo de superación personal, que se ha desvelado toda su vida; no solo ha superado ella, sino por ayudar a las actuales y nuevas generaciones y al causarse a la vía de la movilidad social el bienestar personal de los demás”.

La rectora de la Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador, Maestra Ana Escobar de Umanzor, dio lectura del nombramiento a tan distinguido reconocimiento de investidura académica de Doctorado Honoris Causa en Economía a la Dra. Emma Polanco Melo. “Señora rectora Dra. Emma Polanco Melo. Le admito e incorporó en representación del claustro de doctores de la Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador, con todos los honores, derechos, libertades, excepciones y privilegios que gozan y pueden gozar sus hermanos y demás doctores de nuestra Universidad y en cualquier lugar del horbel enseñar benevolencia y amistad, en la que deberá ejercer su ministerio para la gloria de Dios y de esta su Alma Mater”, dijo

La Dra. Emma Polanco Melo. Agradeció por la presencia de los invitados y por la solidaridad de ambos países como El Salvador y República Dominicana. A pesar de las circunstancias que está cursando a nivel global por el coronavirus. “Estamos juntos que es lo más importante, dándonos ese abrazo latinoamericano de hermanos que hemos estado acostumbrados por décadas, de trabajo en conjunto de mi alma mater. La Universidad de Santo Domingo y está mi prestigiosa y muy querida Universidad y muy querida Dr. Andrés Bello de El Salvador. Que con orgullo hoy me acoge y me honra con tan noble distinción, reconocimiento que me llena de mucha satisfacción”, expresó.

Lo anterior nos lleva a seguir trabajando en la internalización de la educación y este acto es muestra fiel que estas acciones respaldan el trabajo de dos instituciones que buscan la excelencia en la formación de profesionales integrales.

Biografía de Emma Polanco Melo

La Dra. Polanco, nació un 4 de octubre en Puerto Plata, República Dominicana. Se ha dedicado a las Ciencias Económicas y a las Ciencias Sociales, enfocándose en las finanzas y en la contabilidad.

Su larga trayectoria como profesional la ha llevado a desempeñar cargos muy importantes, como ser la primera rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente toma el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales y también fue electa vicerrectora administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La Dra. Polanco Melo, se dedicó a la investigación, docencia de grado y posgrado del área de contabilidad del instituto tecnológico de Santo Domingo.