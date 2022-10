Nayib Bukele mantiene alta aprobación luego de tres años como presidente

Nayib Bukele mantiene altos niveles de aceptación tres años y tres meses después de haber asumido la presidencia de la república, tras derrotar en elecciones democráticas a los partidos tradicionales ARENA y FMLN, que van camino a la extinción en la vida política del país.

Según los resultados del último sondeo de opinión publicados ayer por la casa encuestadora CID Gallup, el 88 % de la población aprueba la gestión de Bukele y el 89 % considera que hace lo bueno para el pueblo salvadoreño. Estas cifras dejan sin argumentos válidos a la oposición política, que se dedica solamente a atacar el trabajo del mandatario.

Luis Haug, gerente general de CID Gallup, explicó ayer en la entrevista Frente a Frente que la popularidad y la aceptación que tiene el presidente salvadoreño están entre las más altas en la región latinoamericana.

También es el mejor calificado por la población frente a otros presidentes salvadoreños desde 1987, con una nota de 86/100. El peor calificado ha sido Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, con 23/100, mientras que por ARENA la nota más baja es para Alfredo Cristiani, con 31/100.

Algunos datos que resaltar:



Aprobación del Presidente: 87%

Rumbo correcto del país: 83%

Trabajo en seguridad: 94%

Trabajo en educación: 91%

Trabajo en salud: 88% — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 20, 2022

A escala latinoamericana, Bukele recibe un 86 % de opinión favorable por su desempeño en el cargo de presidente, superando a Rodrigo Chaves, de Costa Rica, que está en segundo lugar, con 81 %. El tercer lugar, con 68 %, lo ocupa Luis Abinader, presidente de República Dominicana, de acuerdo con cifras de la misma casa encuestadora.

Desde el 1.º de junio de 2019 hasta el 1.º de mayo de 2021, el trabajo del Ejecutivo en manos de Bukele fue bloqueado en la Asamblea por ARENA y el FMLN, partidos tradicionales que pueden desaparecer como institutos políticos luego de las elecciones de 2024, ya que tienen muy bajos niveles de preferencias partidarias.

Esa proyección acerca del futuro de ambos partidos, nacidos en la guerra y posguerra, está contenida en los resultados del último sondeo de CID Gallup. ARENA solo tiene un 3 % en la preferencia, y el FMLN, 2 %. Según la encuesta —que tiene 95 % de nivel de confianza— ambos institutos políticos «han perdido su fuerza histórica». Solo el 1 % respondió que GANA es actualmente su partido de preferencia, e igual porcentaje opinó similar en relación con las otras fuerzas políticas minoritarias.

Por el momento, Nuevas Ideas está a la cabeza de las preferencias de los salvadoreños, con 35 %. El resto, 58 %, dijo que no tiene preferencia alguna. El gerente general de CID Gallup explicó ayer que la población asocia al presidente Bukele con Nuevas Ideas, y eso genera la simpatía por el partido.

«A la gran mayoría, incluso cuando preguntamos sobre nombres de diputados, la gente no los conoce. La gente llegó y votó la bandera. Muy pocas caras son conocidas, pero la gran mayoría de la gente no sabe los nombres de los diputados. En las últimas elecciones hubo un gran número de alcaldes que no eran tan conocidos y que ganaron porque eran representantes de la bandera de Nuevas Ideas», explicó Haug.

Los analistas Óscar Peñate y René Martínez expusieron ayer en la Entrevista A:M, de Canal 10, que la victoria en los comicios presidenciales de 2019 sentó un importante precedente, ya que rompió con el bipartidismo de ARENA y el FMLN, que se alternaron el Ejecutivo por 30 años. Además, según investigaciones fiscales, negociaron con las pandillas a cambio de votos.