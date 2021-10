MINSAL reporta 12 nuevas muertes por COVID-19 en El Salvador

El abogado ambientalista Sergio Toruño, interpuso denuncia penal sobre hechos relacionados con una licitación de la Alcaldía de Ciudad Arce, que según el profesional de derecho, “a todas luces favoreció el botadero municipal propiedad de Salume para otorgarle un contrato de disposición final de la basura del municipio a un costo mayor en más de un 38% con las otras ofertas participantes”.

La denuncia ha sido interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho activo en contra del alcalde municipal, Noé Enrique Rivera Amaya, su concejo municipal, así como el representante de la empresa PUL SEM, Nicolas Salume, para que el Ministerio Público inicie investigaciones ante un manejo nada transparente de las finanzas públicas, especialmente cuando se contrata un sitio para disposición final de la basura que no cumple con los criterios técnicos para dar el servicio.

De hecho resalta el abogado que ya ha presentado diversas solicitudes al Minsterio de Medio Ambiente (MARN) para que realice una auditoría completa del botadero municipal que es propiedad de Salume, en el cual existe contaminación de los mantos acuíferos superficiales y en el subsuelo por el manejo inadecuado de los lixiviados y porque en el botadero se incumplió con la medida de la destrucción de los gases emanados del proceso natural de descomposición de la basura, lo que provoca grave riesgo de enfermedades respiratorias en las poblaciones vecinas.

A pesar de todas estas situaciones, afirma el abogado, el MARN no ha actuado y ahora la alcaldía de Ciudad Arce lo favorece a pesar que la oferta de la empresa de Salume era la más cara y el costo de llevar la basura hasta el botadero en el Puerto de La Libertad encarecerá los costos, en detrimento de las finanzas municipales y de otras obras donde podía invertirse esos recursos.

La denuncia penal presentada ante la FGR, se debe a irregularidades en el proceso de licitación para la disposición final de los derechos sólidos, sostienen que el proceso no fue transparente y que a toda costa ha sido manipulado para entregar recursos del FODES a Salume, mediante la adjudicación de la iniciativa, pese al elevado costo de su propuesta, frente a los demás ofertantes.

“Buscamos evitar que continúe licitando cuando son una empresa de funcionamiento totalmente ilegal, no deberían estar licitando y es en ese sentido que se va a presentar estas situaciones, tanto al fiscal general como a la Sala de lo Constitucional, por no resuelven nuestras denuncias, nuestros amparos“, dijo el abogado ambientalista Sergio TORUÑO.

La alcaldía avalo favorecer a Salume aún conociendo que esta acción significará un alto precio para la ciudadanía y que están mucho más lejos.

Recientemente los ofertantes pidieron públicamente realizar una exhaustiva auditoria por parte de la Corte de Cuentas para que verifiquen a lo que ellos califican un despilfarro del FODES.

“Excelentísimo Sr. presidente Nayib Bukele denunciamos públicamente al alcalde de Ciudad Arce por despilfarro de los fondos público FODES. Cuando la corrupción la tratan de disimular y de confundir con argumentos como descalificar a todos los oferentes de la licitación de desechos sólidos para favorecer al señor Salume pagando 38 % más caro , eso le llamamos corrupción, han descalificado a la Alcaldía de Sonsonate en asocio con la empresa Kali, y a otras empresas que tienen más de 25 años de operar con todas las alcaldías de El Salvado, argumentando que han sido descalificadas por no cumplir con las condiciones que ellos “fabricaron”, de tal manera que solo la empresa del señor Salume pueda cumplir a pesar de ser 38 % más caro, y más grave que el costo de traslado y transporte de los desechos serán aún más caro para los habitantes de Ciudad Arce, por estar mucho más lejos”, expresaron los ofertantes.

Al menos 3 miembros del concejo municipal de Ciudad Arce se opusieron a la adjudicación a favor de la empresa de Salume, en virtud que no se contó con los respaldos técnicos para establecer las razones de por qué se estaba contratando a mayor precio por el servicio de disposición final de la basura y subiendo los costos de transporte yendo con las unidades de recolección hasta el botadero del puerto de la libertad.

Otra de las irregularidades puestas de manifiesto por los concejales que votaron en contra fue que al momento de la votación para contratar la empresa de Salume, no tuvieron a la vista la resolución que estaba obligada a fundamenta la Comisión de Alto Nivel nombrada para resolver los recursos interpuestos y que demostraban que el botadero de La Libertad no solamente incrementa en un 38% los costos de disposición final de la basura, sino que el sitio no cumple técnicamente para brindar adecuadamente el servicio.