MINED lanza portal de formación docente

A sus 15 años, María Belén Sibrián Castro se ha convertido en una destacada intérprete de la flauta transversal, sorprendiendo al público con su talento y dedicación. Originaria de Apopa, Belén inició su preparación en el mundo de la música desde muy pequeña y ha participado en conciertos a nivel nacional e internacional, dejando huella en cada presentación y demostrando que la pasión por la música no tiene límites.

Desde sus primeros años, mostró un interés innato por la música y, a los 7 años, comenzó a recibir clases de flauta transversal. A lo largo de los años, su habilidad ha crecido exponencialmente. Además, Belén está involucrada en una parroquia ubicada en Ciudad Delgado, donde se ha desarrollado como flautista y cantante. También ha incursionado en la creación de jingles, lo que ha enriquecido su experiencia.

Gracias al apoyo del Gobierno de El Salvador, Belén ha tenido la oportunidad continuar formándose en la música, donde ha perfeccionado su técnica y ha explorado diferentes géneros musicales.

“Desde pequeña, aprendí a cantar y tocar un instrumento en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Ciudad Delgado. Aquellos primeros pasos me llevaron, con el tiempo, a formar parte de la Banda de El Salvador y de la Orquesta de El Salvador. Sin duda, mi crecimiento y desarrollo artístico no habrían sido posibles sin el apoyo del Gobierno, que ha sido fundamental en mi trayectoria. Agradezco cada oportunidad brindada que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy”, comenta Belén con una sonrisa.

Cabe resaltar que su dedicación y esfuerzo la han llevado a ser seleccionada para presentarse en festivales de música en países como Guatemala y Honduras, donde ha compartido escenario con músicos de renombre.

Además de sus presentaciones internacionales, ha participado en diversas ferias y eventos culturales en El Salvador, promoviendo la música y la cultura entre los jóvenes. Su objetivo no solo es brillar como solista, sino también inspirar a otros a seguir sus sueños en el arte.

“El arte es una forma de expresión que todos deberían explorar. Quiero que más jóvenes se animen a tocar instrumentos y a descubrir su pasión”, afirma la talentosa flautista.

