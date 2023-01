MARN informa ingreso de vientos acelerados y descenso de temperatura en el país

La familia de la enfermera Brenda Liseth García, de 38 años, confirmó que el cuerpo encontrado este miércoles en la playa Dorada, en el departamento de Sonsonate, es el de la joven desaparecida el pasado 30 de diciembre en la playa Costa del Sol, La Paz, cuando compartía con seis amigos.

“Como familia y amigos lamentamos tanto este trágico hecho y pedimos apoyo y resignación a la familia y su hijo”, decía el mensaje publicado en blog personal de Facebook con el nombre de Justicia para Brenda.

De acuerdo con el reporte, Brenda, a quien sus familiares y amigos llaman Brendali, salió de paseo en una lancha junto a amigos pero, supuestamente, la joven cayó al agua y desapareció, la tarde del 30 de diciembre.

“Seguiremos buscando a mi hermana Brendali García, no me daré por vencida, solo quiero que me digan la verdad, qué le hicieron dónde la dejaron. Ella tiene su hijo y su familia que la necesita, solo díganme la verdad o den una pista real de lo sucedido, porque se ha recorrido todo y nada. Solo pónganse la mano en el corazón y por el amor de Dios, díganme qué pasó. ¿DONDE ESTA? porque no voy a parar de buscar”, escribió la hermana de la joven en redes sociales.

En reiteradas oportunidades, los familiares denunciaron que los “amigos” que se encontraban junto a la joven al momento de la desaparición no brindaron mayores detalles del suceso y tampoco se unieron a las labores de búsqueda.

Brendali era enfermera y laboraba en el hospital policlínico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la colonia Zacamil.

Será el Instituto de Medicina Legal (IML) los que determinarán las causas de la muerte de la joven.

